Capcom подтвердила, что онлайн-трансляции финалов Street Fighter 6 будут доступны только по платной подписке

Компания Capcom официально подтвердила, что онлайн-трансляции финалов Capcom Cup 12 и Street Fighter League: World Championship 2025 будут доступны только по платной подписке. Это решение вызвало резкую реакцию сообщества — фанаты бойцовых игр назвали шаг компании «нелепым» и «разрушительным» для сцены.

Согласно первоначальному анонсу, отдельный билет на просмотр одного турнира обойдётся в 4000 иен (около 3200 рублей), а пакетный доступ к обоим событиям — в 6000 иен (примерно 4800 рублей). Многие пользователи отметили, что формат pay-per-view уже давно устарел: даже спортивные лиги вроде UFC перешли на систему подписок. Один из комментаторов на Reddit написал:

«Это безумное решение. Оно убило мой интерес к Capcom Pro Tour. Надеюсь, фанаты бойкотрируют это безобразие — мы не должны платить за просмотр турниров».

В ответ на волну критики Capcom опубликовала заявление, где объяснила, что делает этот шаг ради «долгосрочного устойчивого развития киберспортивного бизнеса». Компания утверждает, что собранные средства будут направлены на реинвестирование в игроков, команды и инфраструктуру, чтобы превратить Street Fighter в международно конкурентоспособную дисциплину.

Тем не менее, окончательные цены и формат трансляций пока уточняются. Продажа билетов на личное посещение финалов в Токио стартует 12 ноября, но репутационный удар уже нанесён. Даже преданные фанаты опасаются, что такой шаг может отбить интерес зрителей и помешать развитию всей FGC-сцены (fighting game community).