Capcom показала геймплей грядущего DLC-персонажа Алекса для Street Fighter 6 и назвала дату его появления

Capcom опубликовала геймплейный трейлер Алекса на YouTube и в социальных сетях, чтобы показать фанатам его новые и вернувшиеся приёмы, новый дизайн и дату выхода.

Его набор приёмов, похоже, остался прежним и расширен по сравнению с его предыдущим появлением в Street Fighter 5. Capcom подтвердила, что у Алекса появилась новая стойка, более 10 бросков и «новые приёмы, которые плавно переходят друг в друга, делая его грозной силой как на ринге, так и на улицах».

Алекс появится 17 марта в рамках Year 3 Character Pass. Кроме того, первый костюм Алекса отражает его роль Тёмного Дьявола на ринге, а второй костюм — его классический образ из Street Fighter 3: New Generation (когда Алекс был главным героем серии Street Fighter 3).

Алекс станет третьим персонажем, выпущенным в рамках Year 3 Character Pass; Сагат и Си Вайпер уже доступны, а Ингрид станет четвёртым и последним персонажем сезона, когда она выйдет где-то в конце весны 2026 года.

Street Fighter 6 уже доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch 2.