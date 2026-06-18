Capcom показала геймплей за Ясмин, нового бойца четвертого сезона Street Fighter 6

Компания Capcom официально представила Ясмин (Yasmine), нового DLC-персонажа для файтинга Street Fighter 6. Филиппинская воительница пополнит ростер игры 3 августа в рамках контента 4-го года поддержки. По сюжету, героиня долгое время не практиковалась из-за загадочного исчезновения старшего брата. Однако видеоролики известной французской супермодели на платформе FooTube мотивируют девушку возобновить тренировки и отправиться в путешествие, чтобы раскрыть тайну своей семьи.

В бою Ясмин полагается на Эскриму — традиционное филиппинское боевое искусство, ориентированное на максимальную скорость и молниеносные комбинации. Разработчики обещают крайне динамичный игровой процесс, где ключевую роль будут играть быстрые выпады и виртуозное владение коротким оружием. Примечательно, что ранее героиня использовала нож-керамбит, но отказалась от него после семейной трагедии.

Новый боец станет доступен автоматически в день релиза всем владельцам абонементов Year 4 Character Pass и Year 4 Ultimate Pass. Остальные игроки смогут приобрести персонажа отдельно во внутриигровом магазине.