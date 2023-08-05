Capcom показала иллюстрации к четырем костюмам, которые в скором времени появятся в Street Fighter 6 ©

Сегодня на выставке EVO 2023 компания Capcom показала иллюстрации к четырем довольно интересным костюмам, которые в скором времени появятся в Street Fighter 6.

Хотя разработчики не смогли сказать на панели, когда будет выпущен контент, мы можем увидеть гражданский костюм для Гилла, который вы можете увидеть в галлерее ниже.

Следующий наряд - свадебное платье для Марисы, история которого будет раскрыта во время Мирового тура.

Затем мы видим Джури в симпатичном мешковатом наряде для отдыха. Этот наряд очень популярен среди разработчиков. Мы слышали, что в движении он выглядит очень круто.

И наконец, мы видим Ди Джея в модном блестящем костюме.

Street Fighter 6 уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Кроме того, компания Taito разработала аркадную версию игры, но пока она доступна только в Японии. В мире уже продано два миллиона копий игры.