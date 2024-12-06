Capcom показала Май Ширануи в новом трейлере Street Fighter 6

Capcom выпустила новый трейлер Street Fighter 6 для своего следующего бойца из DLC, который появится в игре во 2-м сезоне. Май Ширануи из Fatal Fury и King of Fighters присоединяется к битве в качестве второго приглашённого бойца после того, как представитель SNK Терри Богард присоединился в сентябре.
Новый трейлер дает нам представление о Май в однопользовательском режиме Мирового тура в Street Fighter 6. В дополнение к этому Capcom также подтвердила окно релиза бойца – начало 2025 года
Мисс Ширануи — третий персонаж DLC, добавленный в Street Fighter 6 во 2-м сезоне. Ей предшествовал М. Байсон в июне, затем Терри в сентябре, а за ней последует Елена где-то весной 2025 года.
В тизере мы видим, как главный герой Мирового тура отправляется в новую область, которую Май определяет как Аокигахара, Япония. Это её сцена из Fatal Fury Special, хотя на данный момент неясно, станет ли она реальной игровой сценой в Street Fighter 6 или просто будет её зоной Мирового тура.
Еб@ть тут челики ущемились из-за негра в трейлера , по сути это нпс который в игре не будет ведь вместо него будет ваш созданный перс, но кого это волнует ? Показали негра и все пук-среньк ,шарманка про повестку
Кэпком красавчики. Эд Бун просто курит в сторонке со своими кривомордыми бучихами))
Где персонажи из оригинальной серии, не, мне конечно хватает Гайла и Джури, но все же, хотелось бы больше персонажей именно из SF.
Судя по ролику, они все же добавляют персонажа и в сюжетней режим, но это больше актуально для тех, кто в него не играл.
трейлер просто максимально всратый.Мэй ужасно перерисовали ( в сравнении с КоФ и тем более с ДоА ,где у неё было просто милейшее,няшное личико ).демонстрация боя,одно сплошное слоумо,как в индийском боливуде,а в качестве игрока к ней подкатывает конечно же нигер,в то время как её белокурого (е)баря в игру не пригласили.впринципе калком уже давно стали на путь зла.тут вам и их борьба с модами (сами знаете по чьей просьбе) ,той же Мэй зацензурили сисечки на постере и то ли они сами делали заявление о принятии политики DEI ,то ли блогеры какие то их разоблачали,не помню уже
Да зона такая была в Фатал фури на порту плывут. Музон там хороший)
Эротично
крапком наверное подумала. а давай к сексуальной бабе подсунем негра. тогда и активисты лгбт+блм ничего не смогут сказать. хорошая попытка. но я думаю. что это обыграют наобот и получиться что белая натуралка посмела пристать к негро-гею.
Никого ей не подсунули. Этот негр с самого начала в сюжете SF6 участвует.
Красивая девушка, только это не Май, Май вот
Крапком как всегда выдала базу, это я как фанат вам говорю, где не надо там как всегда обос****я.....
Оууууу май?
На Май не особо похожа, скорее косплеерша. Но негр это вообще мега кринж))