Capcom показала Май Ширануи в новом трейлере Street Fighter 6

Capcom выпустила новый трейлер Street Fighter 6 для своего следующего бойца из DLC, который появится в игре во 2-м сезоне. Май Ширануи из Fatal Fury и King of Fighters присоединяется к битве в качестве второго приглашённого бойца после того, как представитель SNK Терри Богард присоединился в сентябре.

Новый трейлер дает нам представление о Май в однопользовательском режиме Мирового тура в Street Fighter 6. В дополнение к этому Capcom также подтвердила окно релиза бойца – начало 2025 года

Мисс Ширануи — третий персонаж DLC, добавленный в Street Fighter 6 во 2-м сезоне. Ей предшествовал М. Байсон в июне, затем Терри в сентябре, а за ней последует Елена где-то весной 2025 года.

В тизере мы видим, как главный герой Мирового тура отправляется в новую область, которую Май определяет как Аокигахара, Япония. Это её сцена из Fatal Fury Special, хотя на данный момент неясно, станет ли она реальной игровой сценой в Street Fighter 6 или просто будет её зоной Мирового тура.