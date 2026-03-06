Capcom показала новые облики Ди Джея и Елены в Street Fighter 6

Capcom раскрыл подробности грядущего обновления файтинга Street Fighter 6. Ключевым событием станет выход DLC-бойца Алекса, релиз которого запланирован на 17 марта. Одновременно с ним в игру добавят четвертые варианты костюмов (Outfit 4) для Ди Джея и Елены.

Музыкальное сопровождение для нового персонажа подготовила группа JAM Project — их композиция «Go! Alex! Hope is Born!» станет официальной темой Алекса. В рамках промо-кампании игроки смогут бесплатно забрать эксклюзивные элементы кастомизации для аватаров с символикой группы и коллаборации.

Особое внимание уделено фанатам киберспорта: в середине марта на токийской арене «Рёгоку Кокугикан» в рамках Capcom Cup 12 представят эксклюзивные материалы о съемках грядущего фильма Street Fighter. Посетители турнира и зрители трансляций первыми увидят расширенный репортаж из закулисья кинопроизводства от студии Legendary Entertainment, раскрывающий детали создания новой экранизации.

Мировая премьера фильма по мотивам Street Fighter запланирована на 16 октября 2026 года.