Capcom показала новые облики для Street Fighter 6 и поделилась кодом на бесплатный костюм

До премьеры нового фильма по Street Fighter осталось всего несколько дней. В честь этого события компания Capcom выпускает партию новых костюмов для Street Fighter 6, которые напрямую связаны с грядущей кинокартиной.

В рамках фестиваля IGN Fall Fan Fest 2026 издание на IGN были эксклюзивно представлены совместные облики для Дхалсима (Dhalsim), Э. Хонды (E. Honda) и Зангиева (Zangief). Данные анонсы являются частью масштабного онлайн-квеста. В его рамках разработчики в самых разных местах раскрывают костюмы персонажей из фильма. Ранее авторы уже продемонстрировали облики для Гайла (Guile) и М. Байсона (M. Bison). Остальные наборы будут появляться в течение всего месяца.

Первым идет Дхалсим. В новом фильме его роль исполнил актер Видьют Джамвал (Vidyut Jammwal).

Далее мы можем оценить внешний вид Э. Хонды. В кино его сыграл профессиональный рестлер Хирооки Гото (Hirooki Goto).

Наконец, авторы показали костюм для Зангиева. Эту роль на экране исполнил Оливье Рихтерс (Olivier Richters), ранее известный по фильму Borderlands.

Вместе с этими эксклюзивными изображениями портал IGN публикует промокод. С его помощью вы сможете бесплатно получить внутриигровой костюм Зангиева из фильма для Street Fighter 6.

Официальный промо код на получение костюма Зангиева из фильма:

SF8T-QWM9-PTNT-VQN3

Вы сможете активировать этот код на любой игровой платформе начиная с 16 октября 2026 года. В этот же день в кинотеатрах состоится официальная премьера самого фильма Street Fighter. Позже авторы раскроют коды для получения обликов Дхалсима и Э. Хонды, так что следите за новостями.