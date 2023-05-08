Capcom показала новые трейлеры для Хонды, Кимберли и Далсима из Street Fighter 6 ©

Новая тройка персонажей из Street Fighter 6 получила собственные трейлеры. Разработчики из студии Capcom опубликовали несколько роликов, где можно увидеть крышесносные приемы в файтинге. Новые трейлеры позволяют оценить способности Кимберли, Далсима и Хонды.

В Street Fighter 6 за озвучку Кимберли отвечает Анаирис Хинонес, которая обещает сохранить привычный стиль голоса героини. Кимберли ненавидит слезливые фильмы, но любит музыку 80-х, что отражается в её дизайне и даже в стиле боя.

Мощный борец сумо Хонда сохранит свой голос из предыдущих частей. За озвучку этого персонажа в английской версии игры вновь отвечает Джон Снайдер. Его герой презирает нерешительность и любит принимать ванну. Поэтому Хонда во время битв всегда расслаблен, но уничтожит любого застопорившегося противника.

Напоследок нам предлагают оценить способности Далсима, включая его арсенал базовых спецприемов.

Выход Street Fighter 6 состоится на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X — 2 июня.