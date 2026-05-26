Capcom показала разнообразие стилей в новом трейлере обликов для Street Fighter 6

Capcom представила свежий трейлер файтинга Street Fighter 6, продемонстрировав третьи по счету комплекты одежды (Outfit 3) для персонажей третьего сезона поддержки — Сагата, Си Джей Випер, Алекса и Ингрид.

Разработчики подготовили для бойцов разнообразные образы: от строгих деловых костюмов и элегантных платьев до динамичной спортивной формы и очаровательных нарядов девы. Релиз линейки косметических предметов запланирован на 28 мая.

Одновременно с новыми костюмами в файтинг добавят фанатские работы, победившие в рамках третьего конкурса Challenger Screen Art Contest. Иллюстрации от игрового сообщества станут доступны всем пользователям бесплатно в день выхода обновления с Ингрид. Игроки смогут установить понравившиеся рисунки в качестве загрузочных экранов перед началом поединков через главное меню игры.

Напомним, что поиграть в Street Fighter 6 можно на любой актуальной платформе — игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series и Switch 2.