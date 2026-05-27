Capcom показала трейлер бесплатных обликов DriveTech для Street Fighter 6

Разработчики из Capcom представили свежий трейлер Street Fighter 6, посвященный грядущему набору спортивной экипировки DriveTech Wear. Эти стильные костюмы получат абсолютно все бойцы ростера совершенно бесплатно в рамках масштабного обновления, которое выйдет уже завтра, 28 мая.

Вместе с патчем в игре состоится долгожданный дебют Ингрид — финального персонажа третьего года поддержки. Доступ к новой героине автоматически откроется для всех владельцев сезонных пропусков Year 3 Character Pass и Ultimate Pass. На старте Ингрид получит несколько образов: её первый костюм вдохновлен межпространственными путешествиями, а второй полностью повторяет классический стиль персонажа с фиолетовой школьной формой.

Кроме того, завтрашний день принесет важный косметический бонус для фанатов ключевых персонажей текущего сезона. Поскольку Ингрид закрывает линейку бойцов третьего года, Capcom одновременно добавит в файтинг и совершенно новые Костюмы 3 (Outfit 3) для всей четверки контентного цикла — Ингрид, Сагата, Алекса и Си Джей Вайпер.