Capcom представила геймплейный трейлер Май Ширануи для Street Fighter 6

Сегодня Capcom опубликовала первый игровой процесс и дату выхода следующего гостевого персонажа DLC, который появится в Street Fighter 6, Май Ширануи из Fatal Fury. Она появится в игре 5 февраля 2025 г.

Если вы не знакомы с Маи Ширануи, чей облик в игре был показан несколько недель назад, она является одним из самых популярных и знаковых бойцов, представленных в серии Fatal Fury от SNK. Она также является постоянным игровым персонажем в The King of Fighters и даже появлялась в ряде спин-оффов.

Она появится в качестве гостевого персонажа в Street Fighter 6 в рамках линейки нового контента второго года после М. Байсона и Терри Богарда, который также из серии Fatal Fury. Елена также появится после Май весной 2025 года.

Street Fighter 6 в настоящее время доступен для PS5, PS4, Xbox Series X|S и ПК.