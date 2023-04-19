Capcom представила музыкальную тему Кэмми из Street Fighter 6 ©

Сегодня компания Capcom выпустила еще один видеоролик о предстоящем файтинге Street Fighter 6, полностью посвященный саундтреку.

В ролике демонстрируется музыкальная тема Кэмми, которая является одним из самых легендарных персонажей серии, появившись еще в Super Street Fighter 2 в 1993 году.

Ее возвращение было анонсировано пару месяцев назад во время PlayStation State of Play livestream вместе с двумя другими персонажами, Лили и Зангиевом.

Street Fighter 6 выходит 2 июня 2023 года. На этот раз игра возвращается к своей мультиплатформенности: она выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam.