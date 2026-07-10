Capcom представила музыкальную тему Ясмин, новой героини Street Fighter 6

Компания Capcom представила композицию «SIGLA↑↑UP!!!» — официальную музыкальную тему новой героини Ясмин (Yasmine), которая пополнит ростер Street Fighter 6. Название трека переводится с тагальского языка как «жизненная сила» или «энергия», что напрямую отражает характер персонажа.

Мелодия подчеркивает филиппинские корни бойца, передавая её юношеский задор и молниеносный, акробатический стиль ведения боя. По лору игры, в обычной жизни эта школьница скромна и застенчива, однако на арене она мгновенно преображается, обретая стопроцентную уверенность в себе.

Поиграть за Ясмин на PC, PS4, PS5 и Xbox Series можно будет с 3 августа. Одновременно с её релизом выйдет крупный патч, который скорректирует баланс всех остальных персонажей. Вслед за ней в рамках четвертого года поддержки ростер пополнят еще три бойца: новичок Арджун (осенью), гостевая героиня Тифа Локхарт из Final Fantasy VII (в начале 2027 года) и Бош (весной 2027-го.

Прямо сейчас в Street Fighter 6 уже проходит тематический боевой пропуск «Yasmine Arrives! Fighting Pass». Прокачивая его, пользователи могут заранее открыть праздничные EX-цвета одежды для Чунь Ли и Юри, стикеры с новой воительницей, а также ретро-игру Pirate Ship Higemaru для внутриигрового центра развлечений.