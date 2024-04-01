Capcom представила релизный трейлер коллаборации между Street Fighter 6 и Monster Hunter

В честь 20-летия серии Monster Hunter в Street Fighter 6 стартовала совместная коллаборация. В специальном наборе вы найдете экипировку для аватара игрока, эмодзи и титулы, а также 15 аксессуаров, созданных на основе известного оружия. Посмотрите трейлер ниже, в котором представлены все новые предметы.
Новый контент включает в себя голову Палико, фоторамку, музыку, титулы, обои для устройств и наклейки. Вы даже сможете получить Magic Sword: Heroic Fantasy, классическую игру для SNES в жанре hack-and-slash, в которую можно поиграть в аркаде Battle Hub. Для получения этих премиум-наград необходимо приобрести Боевой пропуск за 250 Боевых монет, но некоторые бесплатные предметы также доступны. По крайней мере, просмотр новых декораций в Battle Hub будет бесплатным.
Street Fighter 6 доступна для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.
а где монстер хантер в догме?