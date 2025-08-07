Capcom приятно удивила: в Street Fighter 6 всплеск онлайна из-за нового набора с купальниками

Capcom снова сумела удивить: Street Fighter 6 переживает настоящий бум — число игроков в Steam удвоилось всего за одну ночь, а игра стремительно ворвалась на второе место в чарте продаж. И хотя причиной сначала посчитали возвращение культового бойца Сагата, всё оказалось куда пикантнее.

Главный триггер всплеска активности — Outfit 4, новый набор нарядов, включающий долгожданные купальники для Чун-Ли, Кэмми, АКИ, Кимберли, Люка, Джейми и Манон. Эти костюмы были эффектно представлены на EVO 2025 — сразу после анонса С.Вайпер, что вызвало бурную реакцию фанатов. Интернет заполонили мемуары, скриншоты и восторженные обсуждения. Особо прославились Чунь Ли и Кэмми — их купальники уже прозвали «финансовыми столпами третьего года».

Результат? Street Fighter 6 взлетел на 78 позиций в списке самых продаваемых игр Steam. Пользователи возвращаются в игру, новички массово закупают копии — и всё ради летнего вайба.

Однако не обошлось и без недовольных. Некоторые критикуют Capcom за попытку угодить специфическим фанатам и считают, что игра могла бы предложить более оригинальные или стилистически нейтральные костюмы. А другие просто разочарованы тем, что их любимые персонажи остались без пляжных прикидов.

Тем не менее, маркетинговый ход сработал на все сто. Купальники, Сагат и грамотная презентация на EVO сделали своё дело — Street Fighter 6 вновь на слуху и на пике активности.