Capcom раздает бесплатные промокоды на косметический контент для игроков в Street Fighter 6

Компания Capcom запустила праздничную акцию в Street Fighter 6 в честь премьеры нового фильма по франшизе. Игрокам доступны бесплатные специальные цвета для классических обликов (Outfit 2) избранных бойцов. Активировать бонусы по промокодам необходимо до 31 октября 2026 года.

На текущий момент издатель представил четыре кода на расцветки и один бонусный титул. Для получения наград введите SF33-S5QM-XAMD-S7PQ (Э. Хонда), SF43-NPGN-QMDU-J9KN (Далсим), SF8T-QWM9-PTNT-VQN3 (Зангиев), SFWY-6AJQ-CDLT-GXRC (Чун Ли) или GJSN-8VRU-97UP-S6GQ (титул для Юри).

Остальные праздничные костюмы привязаны к сторонним платформам и брендам. Облик Кэмми выдают за авторизацию на Crunchyroll, а Гайла анонсировали через систему Twitch Drops. Наряды для Рю и Кена пока остаются региональным эксклюзивом Японии за покупки в торговой сети Lawson.

Для активации зайдите в Мультименю на экране выбора режимов и откройте «Настройки». Перейдите в предпоследний пункт «Ввести код события» и впишите комбинацию строго заглавными буквами. После нажатия кнопки «Подтвердить» награда будет зачислена на игровой аккаунт.

Косметические бонусы применяются только к альтернативному «Костюму 2». Код можно активировать заранее, но для использования цвета придется разблокировать сам костюм. Сделать это можно покупкой за Fighter Coins или бесплатно через прокачку связи с Мастером до 100 уровня в режиме World Tour.