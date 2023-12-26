Capcom решила напомнить, что будет наказывать читеров в Street Fighter 6

Компания Capcom напомнила игрокам на своем официальном аккаунте Street Fighter 6, что она не потерпит читеров или тех, кто ведет себя деструктивно. Разработчики заявили, что в случае нарушения Условий использования они будут навсегда отстранять игроков от сетевой игры.

Условия использования, или EULA, для каждой отдельной консоли, а также на нескольких языках, можно найти на официальном сайте Street Fighter 6. В третьей категории Capcom перечисляет действия, которые игроки не должны совершать, если они хотят играть по сети.

В целом, игроки не могут размещать оскорбительный или ненавистный контент, передавать контент, который может содержать вирусы и тому подобное, а также каким-либо образом взламывать игру. Кроме того, игрокам запрещено продавать или обменивать свои аккаунты, а также выдавать себя за сотрудников или подрядчиков Capcom.

С момента своего выхода в июне 2023 года Street Fighter 6 стал невероятно популярным файтингом как среди новичков, так и среди ветеранов. В июле 2023 года, спустя чуть больше месяца после релиза, Capcom объявила, что продала уже более 2 миллионов копий игры.

Street Fighter 6 доступна на PS4, PS5, Xbox Series X и Windows PC.