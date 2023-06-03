Capcom сделала все правильно; Street Fighter 6 вызвал споры из-за чрезмерно сексуального наряда Камми

Серия Street Fighter всегда славилась своими чрезвычайно продуманными образами персонажей с очень выразительными чертами телосложения, как мужскими, так и женскими. Но, видимо, для некоторых людей это стало оскорблением.
Появились негативные отклики на одного из персонажей игры, а именно на Камми. Причиной всему является ее классический спортивный наряд, который можно разблокировать в игре, и который для некоторых оказался слишком откровенным, слишком сексуальным, а в некоторых случаях и вовсе выглядит не очень уместно, если судить по менее одобрительным отзывам.
Но как оказалось такую точку зрения мало кто поддерживает и говорят, что быть сильной и сексуальной женщиной это вовсе не преступление:
Тот факт, что проснувшиеся игровые журналисты злятся из-за оригинального наряда Камми, говорит о том, что они ненавидят женщин. Женщины могут быть сильными и сексуальными, это не преступление;
Если людям так не нравятся костюмы на день рождения, значит, Capcom сделала все правильно;
Все эти годы они троллили Камми, а сейчас плачут по этому поводу. Готов поклясться, что люди просто хотят набрать больше просмотров;
Мне даже жаль ту особу, которая написала эту статью. Она написала нюансы, по сути, сказав, что ей нравятся скудные персонажи, но она считает, что прикид Камми выглядит глупо и что он подходит для спрайтов, но не подходит для 3d, а геймеры внезапно начинают бесноваться. Зачем игрокам так переживать из-за каждой мелочи;
В SF6 появился новый персонаж для грэпплера, это просто дама с мускулами и массой тела как у Зангиефа. Что еще им нужно?;
Женщина, привлекательная и притягательная в видеоигре? О ужас! Но да, они просто злятся, что она не похожа на Эбби.
Street Fighter 6 уже доступна для всех, и является одной из самых высоко оцененных игр в серии после фиаско, которое в 2016 году постигло Street Fighter 5.
Мда. Красота и сексуальность куда большее преступление, нежели насилие.
хорошо сказано!
Не все еще огомосячились.
Она еще DoA не видела...
всё норм, для неё есть доа6 где всё целомудренно
вот бы новый ДОА с современной графикой)_
Даже для доа6 есть какой нибудь официальный бикини сет, но даже без него у таких умолишенных должно просто полыхать от количества сексуализированных женских персонажей, хотя казалось бы...
Нормальный у неё наряд. Всё никак не успокоятся, уб...ые глиномесы. Пусть идут себя долбят друг дружку, и не мешают нормальным людям. Когда уже этот ген.мусор можно будет сжечь напалмом...
Тут скорее не глиномесы,а а просто урод...ой извините.. инцелы,которым никто не дает, и никто не шпилит
А в итоге всё закончится так - Капком извинится перед этими нетакими как все, выпустив заплатку, которая закроет всё самое вкусное и интересное, как это было с овервотч, когда там Трейсер в оскорбительной позе стояла.))
Ну справедливости ради отмечу, что поменяли они позу на не менее сексуальную :)
Пошли все new generation нах... Меня задолбала слышать что кого то, что то оскорбило, унизило... в дыхало нужно дать, слово им не скажи, развилось этого дерьма в 21 веке.
Это ведь классический скин, что тут спорного!
Сразу видно что эти клоуны не играли и не собираются играть раз набросились на классический скин, лишь бы поорать
Я не понимаю их волнение там в игре вылезает ихний гомониггер.
надо было призвать гостевого персонажа Эбби, чтобы квадратная голова была, строение тела как у Шварценеггера и голос такой же "ФАК Ю АСХОЛЬ"
мдэ, в предыдущие части походу кто то не играл, раз писал неодобрительные отзывы))
Куда ж Камми без своего классического купальника?
Капком и так много чего цензурит в последнее время.
Эти люди, что оставляют комментарии мне интересно что с ними происходит, если они окажутся например в бассейне или на пляже?
те кто оскорбляются должны помнить что мир вокруг них не крутится
современный мир, к сожалению, вокруг них и крутиться.
Нет не крутится. Выдумывать не надо.
Мир не крутится вокруг психически больного меньшинства.
До смерти забивать можно, а наряд сексуальный носить нельзя.
заднеприводные заагрились