Capcom сделала все правильно; Street Fighter 6 вызвал споры из-за чрезмерно сексуального наряда Камми ©

Серия Street Fighter всегда славилась своими чрезвычайно продуманными образами персонажей с очень выразительными чертами телосложения, как мужскими, так и женскими. Но, видимо, для некоторых людей это стало оскорблением.

Появились негативные отклики на одного из персонажей игры, а именно на Камми. Причиной всему является ее классический спортивный наряд, который можно разблокировать в игре, и который для некоторых оказался слишком откровенным, слишком сексуальным, а в некоторых случаях и вовсе выглядит не очень уместно, если судить по менее одобрительным отзывам.

Но как оказалось такую точку зрения мало кто поддерживает и говорят, что быть сильной и сексуальной женщиной это вовсе не преступление:

Тот факт, что проснувшиеся игровые журналисты злятся из-за оригинального наряда Камми, говорит о том, что они ненавидят женщин. Женщины могут быть сильными и сексуальными, это не преступление;



Если людям так не нравятся костюмы на день рождения, значит, Capcom сделала все правильно;



Все эти годы они троллили Камми, а сейчас плачут по этому поводу. Готов поклясться, что люди просто хотят набрать больше просмотров;



Мне даже жаль ту особу, которая написала эту статью. Она написала нюансы, по сути, сказав, что ей нравятся скудные персонажи, но она считает, что прикид Камми выглядит глупо и что он подходит для спрайтов, но не подходит для 3d, а геймеры внезапно начинают бесноваться. Зачем игрокам так переживать из-за каждой мелочи;



В SF6 появился новый персонаж для грэпплера, это просто дама с мускулами и массой тела как у Зангиефа. Что еще им нужно?;



Женщина, привлекательная и притягательная в видеоигре? О ужас! Но да, они просто злятся, что она не похожа на Эбби.

Street Fighter 6 уже доступна для всех, и является одной из самых высоко оцененных игр в серии после фиаско, которое в 2016 году постигло Street Fighter 5.