Street Fighter 6 02.06.2023
6.7 114 оценок

Capcom сделала все правильно; Street Fighter 6 вызвал споры из-за чрезмерно сексуального наряда Камми

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Gruz_
Новости

Серия Street Fighter всегда славилась своими чрезвычайно продуманными образами персонажей с очень выразительными чертами телосложения, как мужскими, так и женскими. Но, видимо, для некоторых людей это стало оскорблением.

Появились негативные отклики на одного из персонажей игры, а именно на Камми. Причиной всему является ее классический спортивный наряд, который можно разблокировать в игре, и который для некоторых оказался слишком откровенным, слишком сексуальным, а в некоторых случаях и вовсе выглядит не очень уместно, если судить по менее одобрительным отзывам.

Но как оказалось такую точку зрения мало кто поддерживает и говорят, что быть сильной и сексуальной женщиной это вовсе не преступление:

Тот факт, что проснувшиеся игровые журналисты злятся из-за оригинального наряда Камми, говорит о том, что они ненавидят женщин. Женщины могут быть сильными и сексуальными, это не преступление;

Если людям так не нравятся костюмы на день рождения, значит, Capcom сделала все правильно;

Все эти годы они троллили Камми, а сейчас плачут по этому поводу. Готов поклясться, что люди просто хотят набрать больше просмотров;

Мне даже жаль ту особу, которая написала эту статью. Она написала нюансы, по сути, сказав, что ей нравятся скудные персонажи, но она считает, что прикид Камми выглядит глупо и что он подходит для спрайтов, но не подходит для 3d, а геймеры внезапно начинают бесноваться. Зачем игрокам так переживать из-за каждой мелочи;

В SF6 появился новый персонаж для грэпплера, это просто дама с мускулами и массой тела как у Зангиефа. Что еще им нужно?;

Женщина, привлекательная и притягательная в видеоигре? О ужас! Но да, они просто злятся, что она не похожа на Эбби.

Street Fighter 6 уже доступна для всех, и является одной из самых высоко оцененных игр в серии после фиаско, которое в 2016 году постигло Street Fighter 5.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
SpaceyTurkey

Мда. Красота и сексуальность куда большее преступление, нежели насилие.

22
FRYZEQ

хорошо сказано!

4
Kolyambus55RUS

Не все еще огомосячились.

9
OculusMortem

Она еще DoA не видела...

5
Саня Шарапов

всё норм, для неё есть доа6 где всё целомудренно

0
SULIK 712

вот бы новый ДОА с современной графикой)_

-2
OculusMortem Саня Шарапов

Даже для доа6 есть какой нибудь официальный бикини сет, но даже без него у таких умолишенных должно просто полыхать от количества сексуализированных женских персонажей, хотя казалось бы...

0
Arkanist Runolog

Нормальный у неё наряд. Всё никак не успокоятся, уб...ые глиномесы. Пусть идут себя долбят друг дружку, и не мешают нормальным людям. Когда уже этот ген.мусор можно будет сжечь напалмом...

4
Джейкоб Этезов

Тут скорее не глиномесы,а а просто урод...ой извините.. инцелы,которым никто не дает, и никто не шпилит

3
Shеpard

А в итоге всё закончится так - Капком извинится перед этими нетакими как все, выпустив заплатку, которая закроет всё самое вкусное и интересное, как это было с овервотч, когда там Трейсер в оскорбительной позе стояла.))

3
tenqlnk

Ну справедливости ради отмечу, что поменяли они позу на не менее сексуальную :)

0
HITMAN 5

Пошли все new generation нах... Меня задолбала слышать что кого то, что то оскорбило, унизило... в дыхало нужно дать, слово им не скажи, развилось этого дерьма в 21 веке.

3
Omnia Smirnow

Это ведь классический скин, что тут спорного!

2
Kamishini1993

Сразу видно что эти клоуны не играли и не собираются играть раз набросились на классический скин, лишь бы поорать

2
jax baron

Я не понимаю их волнение там в игре вылезает ихний гомониггер.

0
Локомотор Чемодан

надо было призвать гостевого персонажа Эбби, чтобы квадратная голова была, строение тела как у Шварценеггера и голос такой же "ФАК Ю АСХОЛЬ"

2
Baka Mitai

мдэ, в предыдущие части походу кто то не играл, раз писал неодобрительные отзывы))

2
Олег Дудин

Куда ж Камми без своего классического купальника?

Капком и так много чего цензурит в последнее время.

2
luVol

Эти люди, что оставляют комментарии мне интересно что с ними происходит, если они окажутся например в бассейне или на пляже?

1
КабанИбун

те кто оскорбляются должны помнить что мир вокруг них не крутится

1
Саня Шарапов

современный мир, к сожалению, вокруг них и крутиться.

1
drag - fire Саня Шарапов

Нет не крутится. Выдумывать не надо.

Мир не крутится вокруг психически больного меньшинства.

1
Niera2B

До смерти забивать можно, а наряд сексуальный носить нельзя.

0
M1KERUS

заднеприводные заагрились

0