Capcom случайно показала новый наряд Джури в Street Fighter 6

В Street Fighter 6 на этой неделе появились Елена и балансировочный патч. Тем не менее, похоже, что в игру попало и нечто неожиданное. Как оказалось, Capcom случайно слила новый наряд для Джури, который некоторое время игроки могли видеть в живую, пока он не был скрыт. Впрочем, по всей видимости, он не относится к долгожданному костюму 4.

Наоборот, новый образ Джури, вероятно, связан с возможным будущим сотрудничеством, причем не с другим файтингом. На топе Джури можно разглядеть надпись « Aespa», что указывает на возможный кроссовер с одноименной K-Pop группой.

Ошибочный наряд можно было увидеть в режиме V-Rivals, сражаясь с Sim Sim Juri в Battle Hub. Осознав свою оплошность, Capcom временно отключила данную опцию.

Мы обнаружили ошибку, при которой неожиданный костюм можно применить к "Sim Sim: Juri" в V-Rivals. Для решения этой проблемы мы временно отключили возможность выбора "Sim Sim: Juri" в этом режиме.