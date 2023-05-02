Capcom в ярости, что кто-то играет в ЗБТ Street Fighter 6 в неположенное время ©

Недавно Capcom опубликовала официальное заявление в социальных сетях, чтобы помешать игрокам принять решение о доступе к серверам закрытого бета-тестирования Street Fighter 6.

Что происходит вокруг файтинга, не совсем понятно, но мы точно знаем, что кому-то удалось получить доступ к закрытому бета-тестированию Street Fighter 6 на выходных. Неясно, было ли это возможно, просто загрузив старую сборку пробной версии или незаконно воспользовавшись файлами бесплатной демоверсии, но некоторые пользователи вошли в систему вне активности сервера, запланированной разработчиками.

В связи с этим Capcom заявила, что все те, кто играл или будет играть в закрытую бета-версию Street Fighter 6 без разрешения, будут отстранены от официальных соревнований, и нельзя исключать, что они получат бан по Capcom ID.

Такое отношение на самом деле может позволить этим пользователям тренироваться и иметь преимущество перед остальными во время выпуска игры, назначенного на 2 июня 2023 года. Очевидно, что все это не имеет ничего общего с демо-версией Street Fighter 6, в которую вполне можно играть без каких-либо последствий для кого бы то ни было.