Capcom вернула Ингрид в Street Fighter 6 и добавила классическую аркаду в боевой пропуск

Street Fighter 6 получил новый боевой пропуск «Ингрид прибывает!», и для давних фанатов Capcom это куда интереснее обычного набора косметики. Главной героиней обновления стала Ингрид — загадочный персонаж, знакомый поклонникам старых файтингов компании и давно исчезнувший с радаров серии.

В премиум-пропуск вошли EX-расцветки для Манон и Марисы, новые иллюстрации экранов соперников, стикеры и приятный бонус — классическая аркада Knights of the Round. Такой подход уже становится фирменной чертой Street Fighter 6: игра не просто продаёт косметику, а аккуратно играет на ностальгии по золотой эпохе Capcom.

Возвращение Ингрид особенно любопытно тем, что персонаж долгое время считался почти забытым. Поэтому для сообщества это скорее фан-сервис в хорошем смысле слова, чем рядовое обновление. И, честно говоря, именно такие мелочи помогают Street Fighter 6 оставаться живой и обсуждаемой игрой даже спустя долгое время после релиза.