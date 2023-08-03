Capcom вновь подтвердила свою цель - продать 10 млн. копий Street Fighter 6 ©

Файтинг Street Fighter 6 появился в продаже уже достаточно давно, причем еще в мае этого года Capcom раскрыла свою главную цель - продать 10 млн. копий игры. На дворе уже август, и на днях Capcom напомнила о своей цели в ходе телефонной конференции по итогам первого квартала 2023 финансового года.

Японская компания подтвердила, что ее цель не изменилась, главное - реализовать 10 млн. копий Street Fighter 6 в течение всего срока ее существования и надеется, что игра сможет превзойти по продажам Street Fighter 5.

Для сравнения, предыдущая игра франшизы, Street Fighter 5, разошлась тиражом более 7 млн. копий с момента своего релиза по июнь 2023 года. При этом не стоит забывать, что игра была выпущена только для консоли PS4 и ПК.

На сегодня Street Fighter 6 действительно может достичь отметки в 10 млн. проданных копий, так как игра уже преодолела отметку в 2 млн. (по данным на 07.07.2023) к тому же она доступна на большем количестве платформ - PC, PS4, PS5 и Xbox Series S|X. С другой стороны, чтобы достичь 10-миллионного рубежа, ей еще предстоит пройти довольно длинный путь, а вот удастся ли ей это сделать, пока трудно сказать.