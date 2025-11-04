Capcom вспоминает классику: в Street Fighter 6 стартовало событие по мотивам Ghosts'n Goblins

Capcom запустила новое событие в Street Fighter 6 — Ghosts’n Goblins Gala Fighting Pass, вдохновлённое легендарной аркадой 80-х. Игроков ждёт мрачное, но праздничное оформление и возможность получить эксклюзивные награды, сражаясь с противниками в онлайне и одиночных режимах.

В боевом пропуске доступны EX-цвета для A.K.I. и Бланки, редкие иллюстрации для экрана вызова, а также главная особенность — доспехи Артура, героя оригинальной Ghosts’n Goblins. Экипировать их можно на собственного аватара, придавая ему облик отважного рыцаря.

Событие продолжает серию кроссоверов, которыми Capcom поддерживает интерес к игре после релиза. Street Fighter 6 регулярно получает новые сезоны, персонажей и тематические пропуски, превращаясь в живую платформу, где встречаются классические миры и современные бойцы.