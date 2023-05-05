Capcom выложила в сеть первую часть комикса по Street Fighter 6 ©

Не так давно компания UDON Entertainment сообщила о создании комикса, который будет предшествовать событиям файтигра Street Fighter 6 и будет состоять из 4-ех номеров по 48 страниц, которые будут выходить еженедельно вплоть до выхода игры 2 июня.

Несмотря на то, что комикс являлся платным и на него можно было сделать предварительный заказ (по отношению к бумажному варианту), Capcom выложили первый номер комикса в свободный доступ. О том появятся ли в свободном доступе и остальные три номера по Street Fighter 6, пока неизвестно

Полностью ознакомиться с комиксом можно на официальном сайте Street Fighter.

Street Fighter 6 выйдет 2 июня 2023 года на PS4, PS5, Xbox Series и PC.