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Street Fighter 6 02.06.2023
8 384 оценки

Cooler Master вместе с CAPCOM представляют игровую периферию в стиле Street Fighter 6

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KoRnEr
Новости

Cooler Master производитель инновационной игровой периферии и компьютерных компонентов, объявляет о партнерстве с CAPCOM для выпуска эксклюзивной линейки компонентов и периферийных устройств на тему Street Fighter 6.

Вдохновленная новыми персонажами и вселенной игры, компания Cooler Master тщательно разработала ряд периферийных устройств, включающих культовые цвета персонажей и RGB-подсветку для захватывающего игрового процесса.

В комплект Street Fighter 6 от Cooler Master входит:

  • Кресло Caliber X2 SF6 Limited Edition
  • Гарнитура CH331 SF6 Edition
  • Клавиатура CK570 SF6 Edition
  • Мышь MM310 SF6 Edition
  • Коврик для мыши MP511 SF6 Edition
  • Воздушный кулер Hyper 212 Halo SF6
  • Система жидкостного охлаждения MasterLiquid 360L Core SF6
  • Блок питания MWE Gold V2 SF6
  • Корпус TD500 Mesh V2 SF6 Edition
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Кроме того, в ближайшие время Cooler Master проведет розыгрыши, которые дадут фанатам возможность выиграть предметы из новой линейки оборудования.

Эксклюзивная коллекция будет доступна с сентября и предоставит поклонникам легендарной серии Street Fighter по-настоящему захватывающий и персонализированный игровой опыт.

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Street Fighter 6
02.06.2023
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