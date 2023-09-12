Cooler Master вместе с CAPCOM представляют игровую периферию в стиле Street Fighter 6

Cooler Master производитель инновационной игровой периферии и компьютерных компонентов, объявляет о партнерстве с CAPCOM для выпуска эксклюзивной линейки компонентов и периферийных устройств на тему Street Fighter 6.
Вдохновленная новыми персонажами и вселенной игры, компания Cooler Master тщательно разработала ряд периферийных устройств, включающих культовые цвета персонажей и RGB-подсветку для захватывающего игрового процесса.
В комплект Street Fighter 6 от Cooler Master входит:
- Кресло Caliber X2 SF6 Limited Edition
- Гарнитура CH331 SF6 Edition
- Клавиатура CK570 SF6 Edition
- Мышь MM310 SF6 Edition
- Коврик для мыши MP511 SF6 Edition
- Воздушный кулер Hyper 212 Halo SF6
- Система жидкостного охлаждения MasterLiquid 360L Core SF6
- Блок питания MWE Gold V2 SF6
- Корпус TD500 Mesh V2 SF6 Edition
Кроме того, в ближайшие время Cooler Master проведет розыгрыши, которые дадут фанатам возможность выиграть предметы из новой линейки оборудования.
Эксклюзивная коллекция будет доступна с сентября и предоставит поклонникам легендарной серии Street Fighter по-настоящему захватывающий и персонализированный игровой опыт.