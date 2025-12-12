Дебютный трейлер экранизации Street Fighter, который пока собирает противоречивые отзывы

Церемония The Game Awards 2025 в самом разгаре, и на сцене, помимо игровых анонсов, нашлось место и Голливуду. Компания Paramount Pictures привезла на шоу первый взгляд на новую экранизацию культового файтинга Street Fighter. Презентация была обставлена с размахом: представить проект вышли звезды актерского состава, включая Джейсона Момоа, Коди Роудса и Эндрю Кодзи.

Однако сам ролик вызвал у аудитории смешанные, если не сказать скептические эмоции. Судя по реакции в социальных сетях, новая попытка перенести турнир «Уличного бойца» на большие экраны наступает на старые грабли жанра. Зрители критикуют проект за «дешевые» костюмы, больше напоминающие косплей, спорный выбор актеров (особенно бурное обсуждение вызывает Джейсон Момоа в роли Бланки) и странную постановку боевых сцен.

Мрачная цветовая гамма трейлера диссонирует с общей «несерьезностью» происходящего на экране. В ролике засветились знаковые персонажи серии: Кен, Зангиев, Чунь-Ли, Рю, М. Байсон и Вега. Часть фанатов уже прозвала увиденное «трэшем», хотя другие надеются, что фильм станет развлечением в категории «так плохо, что даже хорошо».

Премьера фильма Street Fighter в кинотеатрах назначена на 16 октября 2026 года.