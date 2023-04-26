Демоверсия Street Fighter 6 стала доступна на ПК и Xbox Series ©

Сегодня, 26 апреля, компания Capcom выпустила демоверсию Street Fighter 6 на ПК через Steam и на консолях Xbox Series X|S. До этого демо было доступно лишь на PlayStation. Загрузить пробник грядущего файтинга от Capcom можно со страниц файтинга в цифровых магазинах.

Пользователям из России может понадобиться VPN или просто нажать на эту ссылку для запуска процесса установки в Steam. Размер демоверсии составляет 16.7 ГБ и включает в себя режим Fighting Ground, а также кусочек карьеры World Tour. Сетевого режима Battle Hub нет, зато можно создать своего персонажа и перенести его в релизную версию.

Street Fighter 6 выйдет 2 июня на PC, PlayStation 4/5 и Xbox Series X|S.