Демоверсия Street Fighter 6 стала доступна на ПК и Xbox Series

Сегодня, 26 апреля, компания Capcom выпустила демоверсию Street Fighter 6 на ПК через Steam и на консолях Xbox Series X|S. До этого демо было доступно лишь на PlayStation. Загрузить пробник грядущего файтинга от Capcom можно со страниц файтинга в цифровых магазинах.
Пользователям из России может понадобиться VPN или просто нажать на эту ссылку для запуска процесса установки в Steam. Размер демоверсии составляет 16.7 ГБ и включает в себя режим Fighting Ground, а также кусочек карьеры World Tour. Сетевого режима Battle Hub нет, зато можно создать своего персонажа и перенести его в релизную версию.
Street Fighter 6 выйдет 2 июня на PC, PlayStation 4/5 и Xbox Series X|S.
Я поделюсь мнением, кому не пох**, ибо я уже оценил на пк.
Доступно всего 2 персонажа - Люк и Рю.
- У игры есть потенциал, выглядит всё круто и красочно.
- Режим баттл стори (Ворлд Тур) где можно настроить своего персонажа, многообещающий, но я думаю быстро надоест из-за того, что это файтинг, драться нужно будет постоянно. Если новичок ещё задержится из-за того что у него будет идти рост скила, то вот для олдов этот мир будет абсолютно понятен и возможно в будущем неинтересен.
- Многие фишки в отличии от других файтингов, такие как начальная катсцена перед боем или корчить лица во время загрузки итд - подкупают, это круто.
- Игра предлагает 3 типа управления: Оригинальное, казуальное (упрощённое) и для пуси с ии помощником. Я не фанат серии и толком не играл в стрит файтер, просто "щупал", но оригинальное управление требует долгих тренировок и порог вхождения будет высокий - мнение личное!
- Цена у данного чуда 28к Тенге ~ 5000р (850 лир ~3500р или 1799 гривен ~ 4000р). и это только за базовую версию. У меня ценник в тенге и такие бабки отдавать - я не готов ибо игра не подкупила меня на такую сумму.
Спасибо за внимание!
как раз таки новички не задержаться ,потому что новичкам такое уже неинтересно,а вот олды будут разбираться. Поиграл в демку на пс5 и на пк.Скучно,ну стрит файтер не мое
У меня вообще игра комп колом ставит, уже 3 раз перезагружаю. Никогда такой проблемы не возникало, ни в одной последней игре.
Поскорее бы мк12 вышел