Демоверсия Street Fighter 6 уже доступна на PS4 и PS5; на ПК и Xbox - 26 апреля ©

Среди различных объявлений, сделанных сегодня вечером на презентации, посвященной Street Fighter 6, было объявление, касающееся пробной версии, которую можно бесплатно загрузить на консоли Sony.

Во время прямой трансляции компания из Осаки неожиданно выпустила демо-версию Street Fighter 6, которая даст любому желающему возможность опробовать файтинг до его выхода. На самом деле это издание игры, которое позволяет вам впервые ощутить мировое турне и некоторые модальности Fighting Ground. В демоверсию также входит редактор персонажей, и, согласно PlayStation Store, ваше творение можно будет сохранить в финальной версии игры, хотя другой прогресс не будет перенесен.

На данный момент демоверсия доступна исключительно на PS4 и PS5. С 26 апреля она будет доступна на всех заявленных платформах.

Street Fighter 6 появится 2 июня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X | S.