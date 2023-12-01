Для Street Fighter 6 стал доступен третий набор костюмов и обновление

Базовый ростер Street Fighter 6 наконец-то пополнился новыми темами, и теперь доступен третий набор костюмов. Новый трейлер демонстрирует разные образы: от костюма Кена в стиле кинозвезды до Бланки в наряде Бланки-Чан. Все костюмы обойдутся в 5400 Fighter Coins или 100 долларов.
Запуск Outfit 3 совпадает с изменениями баланса и исправлениями таких проблем, как время запуска входного буфера для вспомогательного комбо, которое запускалось на один кадр медленнее, чем ожидалось. Также исправлена проблема, из-за которой вспомогательные комбо для Чун-Ли и Кимберли не продолжались после попытки отмены прыжка с одновременным нажатием кнопки.
Время неуязвимости при выполнении определенных действий после «Идеального парирования» сокращено, а время входного буфера от пробуждения теперь составляет семь кадров вместо четырех.
Street Fighter 6 доступна для Xbox Series X/S, PS5, PS4 и ПК.