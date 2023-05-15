Эксперты из Digital Foundry оценили производительность Street Fighter 6 на консолях ©

Уже в начале следующего месяца выходит новая часть культовой серии файтингов Street Fighter от Capcom. Проект выйдет на ПК, а также посетит консоли прошлого поколения от чего интересно узнать качество технического исполнения и особенности производительности игры, особенно на фоне проблемных последних релизов. Street Fighter 6 успела попасть на руки техническим специалистам из Digital Foundry, которые в целом остались довольны её качеством на PS5, Xbox Series X/S и PS4/Pro.

Производительность нового файтинга была протестирована на всех доступных платформах, кроме ПК. В Digital Foundry остались довольны модифицированным движком RE Engine, который используется в Street Fighter 6, обеспечивая качественную картинку и высокую стабильность. Отдельной похвалы заслужили некоторые визуальные эффекты игры и модели персонажей, которые на всех консолях выглядят хорошо. Главной проблемой файтинга специалисты называют режим World tour, который имеет различные технические недостатки, в том числе анимация 10 кадров в секунду на удаленных врагах, всплывающие окна и т. д.

Особенности производительности Street Fighter 6 на PlayStation:

PS4 работает в качестве 1080p, PS4 Pro: запускается в 1440p, а PS5 работает в 4K с возможностью переключения режима отображения "Качества" и "Производительность";

PS5 отличается дополнительной глубиной резкости и более высоким разрешение текстур по сравнению с PS4/Pro;

Затенение окружающей среды, текстуры пола, плотность и отражения имеют более низкое качество (SSR отсутствует) на PS4 по сравнению с PS5;

SSR повторно задействован в режиме World tour, но качество текстур хуже, чем на PS5. Полная загрузка текстур может занять несколько секунд.

Особенности производительности файтинга на Xbox Series:

На Xbox Series S только один профиль производительности, работающий с разрешением 1080p;

Файтинг на Xbox Series X идентичен версии игры на PS5 — также работает в 4К и есть несколько режимов отображения;

Series S ближе к PS4 Pro с точки зрения некоторых настроек рендеринга.

Релиз Street Fighter 6 состоится на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X уже 2 июня. С 19 по 22 мая также пройдет открытая бета файтинга, которая позволит оценить несколько режимов, арен и героев.