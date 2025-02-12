Фанаты Street Fighter скорбят о смерти исполнителя роли Э. Хонды в фильме "Уличный боец" 1994 года

10 февраля 2025 года умер Питер Н. Туясосопо, актер, сыгравший роль Э. Хонды в фильме "Уличный боец" 1994 года. Туясопо скончался от осложнений на сердце. Его сын, Маноа Питер Туясосопо, сообщил о его смерти в социальных сетях, вспомнив о жизни и влиянии отца на окружающих.

Минг-На Вен, исполнившая роль Чунь Ли в том же фильме, выразила соболезнования семье Туясосопо, называя его «плюшевым медведем» и вспоминая теплые моменты вместе. Официальный аккаунт Street Fighter в X также выразил благодарность за вклад Туясосопо в создание образа Э. Хонды, который останется в истории франшизы.

Помимо этой роли, Туясосопо также снимался в таких фильмах, как "Форсаж", "Ангелы Чарли" и "Царь скорпионов". Он также был профессиональным футболистом до начала актерской карьеры.