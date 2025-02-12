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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 556 оценок

Фанаты Street Fighter скорбят о смерти исполнителя роли Э. Хонды в фильме "Уличный боец" 1994 года

butcher69
Новости

10 февраля 2025 года умер Питер Н. Туясосопо, актер, сыгравший роль Э. Хонды в фильме "Уличный боец" 1994 года. Туясопо скончался от осложнений на сердце. Его сын, Маноа Питер Туясосопо, сообщил о его смерти в социальных сетях, вспомнив о жизни и влиянии отца на окружающих.

Минг-На Вен, исполнившая роль Чунь Ли в том же фильме, выразила соболезнования семье Туясосопо, называя его «плюшевым медведем» и вспоминая теплые моменты вместе. Официальный аккаунт Street Fighter в X также выразил благодарность за вклад Туясосопо в создание образа Э. Хонды, который останется в истории франшизы.

Помимо этой роли, Туясосопо также снимался в таких фильмах, как "Форсаж", "Ангелы Чарли" и "Царь скорпионов". Он также был профессиональным футболистом до начала актерской карьеры.

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8
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 8
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Фильм просто отличный, в год пару раз пересматриваю. Лучшая на данный момент адаптация этой игры. Соболезнования актеру и родным

1
Чебурешник

Зря помер, расстоил фанатов. Надо было дальше жить.

-1
Альбиберчери

я тоже фанат и не скорблю так как фильм тухловатенький, актёры все сыграли слабо и нежно

-8
Destroited

Я фанат игры и я не скорблю потому как фильм быт просто адски отвратителен и чудовищно плохо снят, не удивительно что он в прокате с грохотом провалился.

-9
LeoMacReady

А если бы ты был нормальным человеком то скорбил бы по смерти человека независимо от того кал фильм или нет.

2
Destroited LeoMacReady

Зачем мне скорбеть о смерти человека которого я знаю лишь как крайне посредственного актера.

Скорбеть нудно о талантливых людях и о близких а если о каждом нонейме скорбеть то скорбелка сломается.

Специально глянул фильмографию актера, ни одной главной или хоть мало-мальски значительной роли.

-6
LeoMacReady Destroited

Можно либо сказать "Рип" и тем самым выразить соболезнования, либо промолчать. Не обязательно литургию в церкви устраивать. Это дело 1 секунды. А если хочется всем показать какой ты токсик, то продолжай делать то что делаешь.

0
Destroited LeoMacReady

Порвался бедняжка ? Просто выпей таблеточки.

-4