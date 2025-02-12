Фанаты Street Fighter скорбят о смерти исполнителя роли Э. Хонды в фильме "Уличный боец" 1994 года

10 февраля 2025 года умер Питер Н. Туясосопо, актер, сыгравший роль Э. Хонды в фильме "Уличный боец" 1994 года. Туясопо скончался от осложнений на сердце. Его сын, Маноа Питер Туясосопо, сообщил о его смерти в социальных сетях, вспомнив о жизни и влиянии отца на окружающих.
Минг-На Вен, исполнившая роль Чунь Ли в том же фильме, выразила соболезнования семье Туясосопо, называя его «плюшевым медведем» и вспоминая теплые моменты вместе. Официальный аккаунт Street Fighter в X также выразил благодарность за вклад Туясосопо в создание образа Э. Хонды, который останется в истории франшизы.
Помимо этой роли, Туясосопо также снимался в таких фильмах, как "Форсаж", "Ангелы Чарли" и "Царь скорпионов". Он также был профессиональным футболистом до начала актерской карьеры.
Фильм просто отличный, в год пару раз пересматриваю. Лучшая на данный момент адаптация этой игры. Соболезнования актеру и родным
Зря помер, расстоил фанатов. Надо было дальше жить.
я тоже фанат и не скорблю так как фильм тухловатенький, актёры все сыграли слабо и нежно
Я фанат игры и я не скорблю потому как фильм быт просто адски отвратителен и чудовищно плохо снят, не удивительно что он в прокате с грохотом провалился.
А если бы ты был нормальным человеком то скорбил бы по смерти человека независимо от того кал фильм или нет.
Зачем мне скорбеть о смерти человека которого я знаю лишь как крайне посредственного актера.
Скорбеть нудно о талантливых людях и о близких а если о каждом нонейме скорбеть то скорбелка сломается.
Специально глянул фильмографию актера, ни одной главной или хоть мало-мальски значительной роли.
Можно либо сказать "Рип" и тем самым выразить соболезнования, либо промолчать. Не обязательно литургию в церкви устраивать. Это дело 1 секунды. А если хочется всем показать какой ты токсик, то продолжай делать то что делаешь.
Порвался бедняжка ? Просто выпей таблеточки.