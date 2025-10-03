Геймдиректор Street Fighter 6 был "шокирован" решением Capcom брать с фанатов 40$ за просмотр финалов турниров

На Tokyo Game Show 2025 Capcom объявила о платном просмотре финалов Capcom Cup 12 и SFL World Championship, что вызвало бурю критики среди фанатов. За просмотр каждого финала нужно будет заплатить 4000 йен (~27 долларов), а пакет на оба события — 6000 йен (~40 долларов). Объявление стало неожиданностью даже для команды разработчиков.
Геймдиректор Street Fighter 6 Такаюки Накаяма признался на X, что узнал о решении во время выставки и был «шокирован». Вместе с продюсером Шухэем Мацумото они также были удивлены, что подразделение киберспорта приняло такое решение без согласования с командой разработчиков. «Цели по доходам и задачи различаются в зависимости от отдела», — объяснил Накаяма. Он добавил, что Capcom обсуждает ситуацию и принесла извинения за беспокойство, которое это вызвало.
Сообщество фанатов отреагировало крайне негативно. Многие задаются вопросом: зачем брать плату за трансляции, если цель Capcom Cup и Capcom Pro Tour — продвигать игру и объединять сообщество? Пользователь X Jero отметил: «Разве смысл турниров не в продвижении игры? Почему вводить платный просмотр?»
Некоторые фанаты указали на культурные различия: платный доступ к трансляциям в Японии обычен, но на Западе такое решение может негативно сказаться на репутации бренда. Пользователь DubC отметил: «Это будет кошмар для пиара за пределами Японии», а Emezi Okorafor добавил, что Street Fighter не может выживать только на японском рынке и такой подход рискует замедлить рост популярности за границей.
Интересно, что объявление произошло на фоне успеха 15-летнего чилийского игрока Blaz, который занял второе место на текущем Capcom Cup. Пользователи отметили, что плата за трансляцию именно теперь выглядит особенно неуместной.
В Capcom пока нет окончательного решения, но ситуация демонстрирует внутренние разногласия между коммерческими целями и интересами сообщества. Разработчики Street Fighter 6 явно хотят сохранить доверие фанатов, и теперь многое зависит от того, как компания отреагирует на критику. Финалы турниров остаются одними из самых ожидаемых событий в киберспорте
Вот и всё, и нету Билла, жадность Билла погубила
То Майки с гейпасом, теперь Капком с просмотрами... прям соревнование кто больше обосрётся.
У Майков геймпас топовая штука, не нужно ее сравнивать вот с этим высером
За 30 баксов в месяц? Точно топ за свои деньги, чего все бросились от него отписываться...
За 30 баксов ты можешь проийти кучу игр которые стоили бы дороже каждая.
За такие выкрутасы хочется прописать Кепке смачный хадукен в щи.
Ох уж эта жадность.)
Тут только одно слово - КрэпКам! Не просто же так игроки прозвали эту контору сами знаете кого - КрэпКамом! Если внезапно эти гондурасы обанкротятся и закроются, вся индустрия только вздохнет с облегчением!