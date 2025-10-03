Геймдиректор Street Fighter 6 был "шокирован" решением Capcom брать с фанатов 40$ за просмотр финалов турниров

На Tokyo Game Show 2025 Capcom объявила о платном просмотре финалов Capcom Cup 12 и SFL World Championship, что вызвало бурю критики среди фанатов. За просмотр каждого финала нужно будет заплатить 4000 йен (~27 долларов), а пакет на оба события — 6000 йен (~40 долларов). Объявление стало неожиданностью даже для команды разработчиков.

Геймдиректор Street Fighter 6 Такаюки Накаяма признался на X, что узнал о решении во время выставки и был «шокирован». Вместе с продюсером Шухэем Мацумото они также были удивлены, что подразделение киберспорта приняло такое решение без согласования с командой разработчиков. «Цели по доходам и задачи различаются в зависимости от отдела», — объяснил Накаяма. Он добавил, что Capcom обсуждает ситуацию и принесла извинения за беспокойство, которое это вызвало.

Сообщество фанатов отреагировало крайне негативно. Многие задаются вопросом: зачем брать плату за трансляции, если цель Capcom Cup и Capcom Pro Tour — продвигать игру и объединять сообщество? Пользователь X Jero отметил: «Разве смысл турниров не в продвижении игры? Почему вводить платный просмотр?»

Некоторые фанаты указали на культурные различия: платный доступ к трансляциям в Японии обычен, но на Западе такое решение может негативно сказаться на репутации бренда. Пользователь DubC отметил: «Это будет кошмар для пиара за пределами Японии», а Emezi Okorafor добавил, что Street Fighter не может выживать только на японском рынке и такой подход рискует замедлить рост популярности за границей.

Интересно, что объявление произошло на фоне успеха 15-летнего чилийского игрока Blaz, который занял второе место на текущем Capcom Cup. Пользователи отметили, что плата за трансляцию именно теперь выглядит особенно неуместной.

В Capcom пока нет окончательного решения, но ситуация демонстрирует внутренние разногласия между коммерческими целями и интересами сообщества. Разработчики Street Fighter 6 явно хотят сохранить доверие фанатов, и теперь многое зависит от того, как компания отреагирует на критику. Финалы турниров остаются одними из самых ожидаемых событий в киберспорте