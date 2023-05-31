Геймдиректор Street Fighter 6 и продюсер серии Mega Man покидает Capcom ©

Казухиро Цучия, продюсер серии Mega Man и, совсем недавно, геймдиректор Street Fighter 6, покинул Capcom. Эта новость пришла к нам через профиль Цучия в Твиттере, который он недавно обновил, чтобы сообщить, что он перешел из компании и больше не является продюсером/режиссером.

Цучия стал ключевой фигурой в неопределенный период после ухода Кейдзи Инафуне в 2010 году. Под его руководством франшиза Mega Man пережила значительный рост, достигнув общего объема продаж в 38 миллионов единиц, что на 7 миллионов единиц больше, чем в период застоя перед выходом Mega Man 11. Цучия сыграл ключевую роль в разработке Mega Man 11, Mega Man X DiVE, каждой отдельной коллекции Legacy Collection и внес свой вклад в самое выдающееся достижение франшизы: Mega Man Battle Network Legacy Collection разошлась тиражом более миллиона экземпляров в течение двух недель после запуска.

В конце 2018 года Цучия объявил о своем намерении начать работу над новой игрой, а пре-продакшн назначил на следующий год. Эти планы были официально оформлены к сентябрю 2019 года. Хотя проект до сих пор не реализован, все указывает на то, что это загадочный проект "Taisen", который впервые был упомянут в просочившихся материалах и первоначально ожидался к выходу в конце 2022 года.

Учитывая влияние пандемии на производственный конвейер Capcom в то время (не говоря уже о том, что Цучия был вынужден стать режиссером Street Fighter 6 в дополнение к своим обязанностям по Mega Man) и последующее изменение дат выхода ключевых игр, мы с нетерпением ждем результатов его труда. Внезапное возрождение идеи о 35-летнем юбилее, несомненно, вселяет в фанатов надежду.

Несмотря на то, что в настоящее время у нас нет осязаемого представления Taisen или других "главных" игр, Цучия, несомненно, оставил Mega Man в значительно лучшем состоянии, чем он его нашел. Я очень благодарен за это.