Горячая Кэмми и крутой Люк на новых тизерах файтинга Street Fighter 6 ©

Разработчики следующей части культового Street Fighter начинают более детально знакомить геймеров с персонажами файтинга. Первым на очереди стала горячая участница спецотряда "Красная дельта" — Кэмми и новый для серии персонаж Люк. Компания Capcom опубликовала новые тизеры игры в которых показала приемы этих персонажей и раскрыла некоторые подробности их биографии.

Кэмми в Street Fighter 6 подарила голос Кэйтин Гласс. Героиня является участником британской специальной службы под кодовый названием "Красная дельта". Кэмми ненавидит буквально все, но зато очень любит кошек и надирать задницу плохим парням.

Люк новый для серии персонаж, который впервые появится в Street Fighter 6, за его озвучку отвечает Алекс Ли. Герой овладел боевыми искусствами во время службы в армии и теперь желает поделиться своими навыками, а также упорством с новым поколением бойцов. Люк терпеть не может хоррор игры, но обожает другие компьютерные игры.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X.