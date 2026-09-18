Игроки обвинили Capcom в цензуре: новый купальник С. Вайпер в Street Fighter 6 оказался скромнее, чем у других женщин

Официальный аккаунт файтинга Street Fighter 6 опубликовал новый пост с концепт-артом 4 наряда для бойца С. Вайпер - купального костюма в стиле "ядовитой змеи". И сразу же в комментариях разгорелся скандал вокруг цензуры.

Многие фанаты заметили, что в официальной версии глубокий вырез на груди закрыт черной полупрозрачной сеткой. По сравнению с предыдущими купальниками серии (Кэмми, Манон, Чунь Ли и другими) костюм Вайпер выглядит заметно более закрытым. Издание Gamekyo назвало дизайн "непреднамеренно цензурированным" в области груди, отметив при этом общий стиль костюма. В сети уже появились фанатские правки, где сетку убирают, и игроки открыто пишут:

Это уже не купальник, а самоцензура Capcom.

Художник нарисовал нормальный дизайн, а потом кто-то сверху добавил тряпочку.

Уберите западных консультантов, они убивают Street Fighter.

У Манон и Кэмми было нормально, а тут вдруг решили прикрыть.

Оригинал и правки, которые предлагают игроки:

Некоторые отмечают, что даже при наличии сетки физика и анимация остаются довольно откровенными, но сам факт "прикрытия" вызвал волну недовольства. Для части сообщества это выглядит как очередной шаг Capcom в сторону более осторожных дизайнов. Японские издания, напротив, описывают костюм нейтрально - как купальник, продолжающий серию с "опасностью и элегантностью ядовитой змеи". Новый наряд для C. Вайпер выходит 13 октября вместе с новым бойцом Арджуном.