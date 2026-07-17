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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 674 оценки

Infinity Studio выпустит реалистичную фигурку Кэмми из Street Fighter за 900 евро

Gruz_ Gruz_

Компания Infinity Studio анонсировала масштабную экшен-фигурку Кэмми в формате 1/3, посвященную знаменитой шпионке из серии файтингов Street Fighter. Высота премиум-модели составляет 65 см. Образ бывшей наемницы организации «Шадалу» по прозвищу «Убийственная пчела» передан с максимальным реализмом: она получила прочный металлический скелет и кожу из медицинского платинового силикона.

Анатомический скульпт лица в точности воспроизводит внешность героини, включая шрам на щеке. Волосы вживлены вручную, косы можно укладывать, а взгляд — менять благодаря подвижным глазам. Полностью шарнирный каркас позволяет воссоздавать любые боевые позы. Кэмми одета в классический зеленый купальник, красный берет и черные берцы. В комплекте идут сменные кисти, тактическая разгрузка и кобура.

База-диорама выполнена в стиле арены из Street Fighter 6. Благодаря съемным медным трубам фигурку можно закрепить как стоя, так и сидя на перекладине.

+ ещё 6 картинок

Стоимость фигурки по предзаказу составляет 900 евро, а релиз запланирован на период с февраля по июль 2027 года.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

ни сосков ни мышц ни вен и они за эту нереалистичность просят как за полноразмерую силиконовую? совсем охренели

3
Sasha12345789

100 пудов, чувак, за эти бабки можно реалистичную в размер человека СЕКС-куклу купить точно такую же как эта фигурка только силиконовую! То от той хоть толк будет))))))))

2
создатель русского репа

И чё?

1
Tommy451