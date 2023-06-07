Кэмми из Street Fighter 6 получит полностью раздеваемую фигурку ©

Появилась очередная коллекционная фигурка откровенного содержания по мотивам игр. Компания по производству фигурок из категории "18+" Lazydog Studio представила покупателям раздеваемую фигурку персонажа Кэмми из файтинга Street Fighter 6.

Студия Lazydog тщательно "воссоздала" внешность Кэмми с учетом ее оригинального образа. Фигурка выполнены в масштабе 1/4 и достигает в высоту 48 см, что говорит о внушительных размерах. Кэмми представлена в эротической позе, которая порой используется после боя.

Как сообщается, в продаже фигурка должна появиться в конце 2023 года. Предзаказы на новую фигурку уже открыты. Рекомендованная цена $196 (около 16 тысяч рублей).