Кен и Чунь-Ли получили новые бесплатные цвета EX в Street Fighter 6

Компаня Capcom сообщила, что для Кена и Чунь-Ли в Street Fighter 6 будут бесплатно доступны два новых цвета «EX». Для того чтобы получить новые цвета, будет достаточно просто войти в игру начиная с 5 ноября и получить соответствующие уведомления в игре.

По словам Capcom, появление новых цветов в игре приурочено как раз к появлению персонажей Кена и Чун-Ли в файтинге Fatal Fury: City of the Wolves.

Street Fighter 6 доступна для PS4, PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.