Комикс-приквел Street Fighter 6 раскрыл страшную судьбу Кена - он заигрался с криптовалютой ©

На днях Capcom выпустила в открытый доступ серию комиксов-приквелов к событиям Street Fighter 6. Комиксы, созданные в сотрудничестве с Udon Comics, рассказывают нетерпеливым поклонникам файтинга о том, чем занимались их любимые герои со времен Street Fighter V. К большому удивлению для фантов, первая история рассказывает неожиданный поворот в судьбе Кена, который заигрался с криптовалютой.

Согласно официальной Кена в Street Fighter 6, герой был обвинен в преступной сговоре и мошенничестве, что вынудило его покинуть свою семью и податься в бега. Из первого комикса игроки узнают, что Кен весьма часто обращался к криптовалюте и микрострахованиям для финансирования своего собственного турнира. Похоже, что именно манипуляции с криптовалютой обошлись персонажу слишком дорого. К событиям Street Fighter 6 он по-прежнему скрывается от властей и возможно сюжет файтинга попытается оправдать его.

Такой поворот в судьбе культового персонажа для серии Street Fighter мало кто ждал из фанатов. Заигрывание Кена с криптовалютой в сообществе встретили смешенными чувствами. Части игроков понравилось, что Capcom следят за современными трендами и адаптирует свой мир игры под текущие реалии. Другим же пользователи остались разочарованными таким изменением персонажа, которого они считали исключительно положительным.

Street Fighter 6 выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X уже 2 июня. С 19 по 22 мая также пройдет открытая бета файтинга, которая позволит оценить несколько режимов, арен и героев.