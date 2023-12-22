Компания Capcom предостерегла игроков от читерства в Street Fighter 6

Компания Capcom сделала строгое предупреждение игрокам Street Fighter 6, подчеркнув политику нетерпимости к читерству и деструктивному поведению. Официальный аккаунт Street Fighter 6 напомнил, что нарушение Условий использования может повлечь за собой вечный бан в сетевой игре.
StreetFighter6 регулярно проводит расследования в отношении игроков, которые занимаются читерством, оставляют неуместные комментариями в чате или занимаются другим деструктивным поведением.Мы применяем дисциплинарные меры, такие как постоянное ограничение онлайн-функций, в отношении игроков, попадающих под эти категории.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования.
После релиза в июне 2023 года Street Fighter 6 завоевала огромную популярность, продав за месяц более 2 миллионов копий и собрав значительную базу онлайн-игроков. Строгая позиция Capcom отражает стремление компании создавать комфортную игровую среду для любителей сетевого файтинга.