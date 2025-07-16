Король муай-тай возвращается: Сагат ворвется в Street Fighter 6 уже в августе

Capcom официально представила геймплей нового бойца для Street Fighter 6 — легендарного Сагата. Персонаж появится в игре 5 августа как часть DLC-набора Year 3 Character Pass и Ultimate Pass.

Сагат — один из самых узнаваемых бойцов в истории серии. Он дебютировал как финальный босс оригинальной Street Fighter и с тех пор стал культовым героем. В Street Fighter 6 он возвращается в полной боевой форме, демонстрируя классический стиль муай-тай с мощными апперкотами, коленями и фирменными «тигриными» огненными снарядами.

Вместе с Сагатом в игру добавят новую арену — Proud Spire. Это живописная локация с храмом и статуей Будды на фоне, идеально подходящая для эффектных боёв. Также будут доступны альтернативные костюмы для бойца.

Сагат станет первым из четырёх новых героев третьего года поддержки игры. Следом за ним к ростеру присоединятся Вайпер, Алекс и Ингрид. Обладатели пропусков Year 3 Character Pass или Ultimate Pass получат доступ к персонажам без дополнительных затрат.

Street Fighter 6 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Возвращение Сагата обещает жаркое лето для всех фанатов боевых искусств.