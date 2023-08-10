Костюмы Черепашек-Ниндзя для Street Fighter 6 настолько дороги, что игроки делают их сами ©

На прошедшей в эти выходные выставке Evo 2023 компании Capcom и Nickelodeon представили коллаборацию для Street Fighter 6, позволяющую игрокам наряжать своих аватаров в костюмы Черепашек-ниндзя. Гораздо меньше восторга у поклонников Street Fighter вызвала цена на эти костюмы TMNT: Каждый из них стоит примерно 15 долларов США во внутриигровой валюте Street Fighter 6 - монетах Fighter Coins.

И хотя это вполне обычное дело, когда речь идет о косметических скинах в современных видеоиграх с живым сервисом, игроки SF6 не согласны платить почти 60 долларов за целую команду Черепашек-ниндзя. Некоторые игроки идут по пути "сделай сам", используя инструменты создания аватара в Street Fighter 6 для создания собственных костюмов, не относящихся к бренду и продающихся в долларовых магазинах.

На сабреддите Street Fighter игроки демонстрируют свои экономные костюмы:

Но количество платных игроков в официальной экипировке TMNT гораздо выше. На каждого зеленого парня с огромной перевернутой хоккейной маской на спине приходится три-четыре официально лицензированных черепашек, разгуливающих по хабу. Эти костюмы Черепашек-ниндзя продаются, даже по 750 Боевых монет за штуку.

Боевые монеты - это премиальная валюта, которая продается в реальных деньгах партиями по 250 (4,99 долл.), 610 (11,99 долл.), 1 250 (23,99 долл.) или 2 750 (49,99 долл.), как показано на сайте Sony PlayStation Store. Таким образом, если вы хотите нарядиться в костюмы Донателло, Леонардо, Микеланджело и Рафаэля, вам придется выложить около 55 долларов. Однако Capcom продает не только костюмы. Как сообщает VGC, если вы хотите получить все наклейки TMNT, эмодзи, аксессуары и рамки для фоторежима, то общая сумма расходов может составить около 100 долларов.