Крик Банши сквозь бой: Street Fighter 6 объединится с визуальной новеллой Banshee's Last Cry

Capcom объявила о необычном кроссовере между Street Fighter 6 и культовой визуальной новеллой Banshee’s Last Cry, которая празднует своё 30-летие. В рамках коллаборации игроки смогут пройти новый сюжетный сценарий в режиме World Tour, вдохновлённый атмосферой классического японского детектива.

Контент будет доступен с 15 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года, однако Capcom уточнила, что история останется в игре и после завершения события. Кроме того, участники акции получат уникальные предметы и бонусы за вход в игру — от косметических аксессуаров до тематических эмоций и стикеров.

Реакция сообщества оказалась противоречивой. Некоторые фанаты ожидали октябрьского crossover-события с сериями Silent Hill или Resident Evil, считая их более подходящими по духу к Хэллоуину. Другие же отметили, что сотрудничество с Banshee’s Last Cry выглядит свежо и неожиданно, возвращая внимание к истокам японского интерактивного сторителлинга.

Оригинальная Banshee’s Last Cry (в Японии — Kamaitachi no Yoru) вышла в 1994 году и считается одной из основополагающих игр жанра визуальных новелл. Её сюжет, сочетающий элементы саспенса и интерактивного расследования, оказал влияние на такие проекты, как Zero Escape и Danganronpa.

Capcom отмечает, что коллаборация призвана подчеркнуть «взаимосвязь разных форм японского повествовательного искусства» и продемонстрировать, как традиционные истории могут органично вплетаться даже в динамичный мир файтингов.