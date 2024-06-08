М. Байсон появится в Street Fighter 6 в конце июня

Street Fighter 6 на Summer Game Fest объявила о Year 2 Character Pass. Он стартует с возвращения M. Байсона, который прибывает 26 июня. Посмотрите первый трейлер игрового процесса.
После событий Street Fighter 5 он просыпается в Метро-Сити без воспоминаний, а затем прибывает в Разрушенную лабораторию и узнает имя Байсон. Несмотря на это, бывший лидер Шадалу все еще обладает своей фирменной Psycho Power, высвобождая Psycho Crusher и другие классические приемы.
Конечно, он вооружился несколькими новыми способностями, такими как Shadow Rise, высокий прыжок с двумя последующими — Head Press для наступления на противника (ведущего к Somersault Skull Diver) и Shadow Rise Devil Reverse. Он также может использовать Backfist Combo, чтобы прикреплять Psycho Mines, которые взрываются через короткий промежуток времени или при использовании определенных приемов.
Сразу показали нового бойца, еще и Bison, молодцы Capcom, но что странно, гостевых много для серии, тогда могли бы и местного мэра по версии SF6 добавить, а в идеале и ростер из SF Alpha 3 Max и USFIV, хотя, может потом и будут.
все одинаково деруться, хз зачем новые чемпы