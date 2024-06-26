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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 493 оценки

М. Байсон прибыл в Street Fighter 6 с выходом нового обновления

butcher69
Новости

Обновление для Street Fighter 6 с М. Байсоном наконец-то доступно, о чем японский издатель Capcom сообщил в новом трейлере, который вы можете найти ниже. Это долгожданный персонаж, один только анонс которого поднял продажи игры.

В релизе Street Fighter 6 он предстает в более неопрятном, но все еще чрезвычайно харизматичном виде. Все обновление сосредоточено вокруг его фигуры. Байсона можно встретить в Мировом туре, а также в режиме Аркады. Кроме того, персонажи игроков могут выучить ее приемы, основанные на Psycho Power. "Выучив их, отправляйтесь в Battle Hub, чтобы продемонстрировать свои новые комбо!" - говорится в официальном сообщении. Еще один контент, связанный с обновлением, - классический наряд персонажа, который возвращает ему первоначальный вид.

Короче говоря, если вам нравится М. Байсон и у вас есть Street Fighter 6, вы знаете, что вам нужно сделать.

Прежде чем покинуть вас, напоминаем, что Street Fighter 6 доступна для PC, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

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6
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kamishini1993

широкий стал капец

1
ka27
0
Warelog1
0
Yoshemitsu
Короче говоря, если вам нравится М. Байсон и у вас есть Street Fighter 6, вы знаете, что вам нужно сделать.

Ага, купить y2 pass, за сколько он там сейчас 2к?

0
real19911

его не было чтоли? это же основной персонаж стрит файтер, за то напихали каких то петухов разноцветных для даунов, не стрит файтер а ужас, 10 из 10

0
dwemer101

Наконец-то он брутально выглядит, а не как болванчик времен 2 мировой

0