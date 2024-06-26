М. Байсон прибыл в Street Fighter 6 с выходом нового обновления

Обновление для Street Fighter 6 с М. Байсоном наконец-то доступно, о чем японский издатель Capcom сообщил в новом трейлере, который вы можете найти ниже. Это долгожданный персонаж, один только анонс которого поднял продажи игры.
В релизе Street Fighter 6 он предстает в более неопрятном, но все еще чрезвычайно харизматичном виде. Все обновление сосредоточено вокруг его фигуры. Байсона можно встретить в Мировом туре, а также в режиме Аркады. Кроме того, персонажи игроков могут выучить ее приемы, основанные на Psycho Power. "Выучив их, отправляйтесь в Battle Hub, чтобы продемонстрировать свои новые комбо!" - говорится в официальном сообщении. Еще один контент, связанный с обновлением, - классический наряд персонажа, который возвращает ему первоначальный вид.
Короче говоря, если вам нравится М. Байсон и у вас есть Street Fighter 6, вы знаете, что вам нужно сделать.
Прежде чем покинуть вас, напоминаем, что Street Fighter 6 доступна для PC, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.
широкий стал капец
Ага, купить y2 pass, за сколько он там сейчас 2к?
его не было чтоли? это же основной персонаж стрит файтер, за то напихали каких то петухов разноцветных для даунов, не стрит файтер а ужас, 10 из 10
Наконец-то он брутально выглядит, а не как болванчик времен 2 мировой