Много нового геймплея Street Fighter 6 с демонстрацией разных арен и режима World Tour ©

До выхода продолжение Street Fighter 5 остается еще месяц утомительного ожидания. И пока игроки могут опробовать файтинг через демоверсию на ПК и консолях, зарубежные журналисты успели провести за новинкой несколько часов и записать свежий геймплей. В новых роликах показывают массу новых деталей из Street Fighter 6, включая разнообразные арены и режим World Tour.

Первая на очереди демонстрация посвящена очаровательной Кэмми. В представленном ролике героиня на протяжении 16 минут сражаться лицом к лицу с другими культовыми персонажами Street Fighter 6. При этом персонажи находятся под управлением ИИ на самой высокой сложности, что позволяет оценить геймплей уровня мастеров файтинга.

Демонстрация некоторых арен из Street Fighter 6:

Также журналистам показали новый геймплей режима World Tour. Им удалось записать момент встречи с Чунь Ли в мире игры и выполнить несколько заданий. Также был показан процесс обучения новым приемам.

Street Fighter 6 выйдет на ПК и консолях 2 июня.