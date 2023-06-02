Мод для Street Fighter 6 позволяет вам пропустить гринд и мгновенно получить классические костюмы ©

Пару дней назад Capcom представила набор Classic Outfit Pack для Street Fighter 6, включающий всех 18 персонажей игры. Эти классические наряды можно заработать, играя в режиме World Tour, однако игрокам нужно постараться, чтобы разблокировать их все. К счастью, есть мод, который позволяет вам пропустить гринд и сразу же предоставляет вам эти классические костюмы.

Вы можете скачать эти классические костюмы для всех персонажей прямо с сайта PlayGround.ru через торрент. На данный момент мод имеет классические костюмы для Юри, Камми и Чун-Ли. Моддер FrancisLouis планирует расширить мод и, в конечном итоге, охватить каждого бойца.

Короче говоря, это обязательный мод для всех, кто хочет сразу играть онлайн, используя классические скины/костюмы.