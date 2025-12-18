На турнире по Street Fighter 6 в Токио запретили играть за женских персонажей в купальниках

На предстоящем фестивале Tokyo eSports Festa 2026 в турнире по Street Fighter 6 будет действовать необычное правило: запрещено использование костюмов-купальников для женских персонажей в соревновательных матчах. Примечательно, что мужских персонажей это, похоже, не касается.

Фестиваль, организованный правительством Токио совместно с Ассоциацией киберспорта Японии, пройдет с 9 по 11 января 2026 года в выставочном центре Tokyo Big Sight. Согласно регламенту, чтобы сохранить среду, подходящую для всех возрастов, участники не могут использовать определенные вызывающие костюмы.

Под запрет попали официальные костюмы "Outfit 4" (версии в купальниках) для Чунь-Ли, Кимберли, Манон, А.К.И. и Кэмми. Игроки по-прежнему могут выбирать этих персонажей, но только в их стандартной, не пляжной экипировке.

Наиболее вероятная причина запрета - семейный характер мероприятия, которое допускает участие детей младшего школьного возраста в сопровождении родителей. Организаторы, по-видимому, стремятся избежать любого контента, который может быть сочтен неуместным для такой аудитории.

Tokyo eSports Festa, проводимый с 2019 года, является одним из ключевых событий в японской индустрии киберспорта, сочетая турниры, выставки и культурные мероприятия. Реакция игрового сообщества на новое правило пока неоднозначна: некоторые поддерживают стремление к более семейной атмосфере, другие видят в этом излишнее ограничение свободы самовыражения игроков.