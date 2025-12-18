На турнире по Street Fighter 6 в Токио запретили играть за женских персонажей в купальниках

На предстоящем фестивале Tokyo eSports Festa 2026 в турнире по Street Fighter 6 будет действовать необычное правило: запрещено использование костюмов-купальников для женских персонажей в соревновательных матчах. Примечательно, что мужских персонажей это, похоже, не касается.
Фестиваль, организованный правительством Токио совместно с Ассоциацией киберспорта Японии, пройдет с 9 по 11 января 2026 года в выставочном центре Tokyo Big Sight. Согласно регламенту, чтобы сохранить среду, подходящую для всех возрастов, участники не могут использовать определенные вызывающие костюмы.
Под запрет попали официальные костюмы "Outfit 4" (версии в купальниках) для Чунь-Ли, Кимберли, Манон, А.К.И. и Кэмми. Игроки по-прежнему могут выбирать этих персонажей, но только в их стандартной, не пляжной экипировке.
Наиболее вероятная причина запрета - семейный характер мероприятия, которое допускает участие детей младшего школьного возраста в сопровождении родителей. Организаторы, по-видимому, стремятся избежать любого контента, который может быть сочтен неуместным для такой аудитории.
Tokyo eSports Festa, проводимый с 2019 года, является одним из ключевых событий в японской индустрии киберспорта, сочетая турниры, выставки и культурные мероприятия. Реакция игрового сообщества на новое правило пока неоднозначна: некоторые поддерживают стремление к более семейной атмосфере, другие видят в этом излишнее ограничение свободы самовыражения игроков.
Бедные организаторы, никогда на пляже не были((
А потом все дружно пойдут нюхать женские трусы😉
Ну, в Японии баба к власти пришла, какие купальники, только в паранже. А вот мужичков и раздеть можно! Логика!🤣🤣🤣
Следующая новость: В турнире по КС запретили всё огнестрельное оружие. Игроки бегают по карте и хлопают друг друга бумажными пакетами;)
Пусть играют за мужских персонажей в купальниках.
Да уж, Япония уже не та )))
Я постарел и повидимому уже плохо усваиваю некоторые перемены.
Пора бы уже перестать, но я все еще удивляюсь тому, что выискивая несемейный контент, они в первую очередь обращают внимание на купальнички (к'мон, этоже не 'нуха), а не на то, что персонажи в игре дубасят друг дружку со всей дури мало заботясь о фатальности подобных действий.
Мракобесие
Понижается эффективность игроков, так как одной рукой играть не удобно?