Неловко получилось: ведущие турнира Street Fighter 6 забыли отключить моды на обнаженку в игре

Новый файтинг Street Fighter 6 от разработчиков из Capcom мгновенно завоевал популярность. Всего через несколько месяцев после релиза игры по ней уже проводят масштабные турниры с внушительным призовым фондом. Одно из таких киберспортивных мероприятий успело запомниться пользователям самым необычным способом. На турнире не было огромного денежного приза или скандала с участием игроков, просто ведущие турнира забыли выключить неприятные модификации для Street Fighter 6 и их смогли увидеть все.
Как оказалось, один из ведущих турнира по Street Fighter 6 является большим поклонником модов с оголением женских персонажей файтинга. Судя по всему, как раз перед турниром он установил на игру модификацию с Чунь Ли без одежды, но забыл её удалить. В итоге, голую модель героини показали прямо в прямом эфире турнира, потому что матч транслировался от лица ведущего.
Осторожно, ниже прикреплено видео с изображением деликатного характера:
Мы предупредили.
От такого эксцесса на турнире ошарашены даже комментаторы. Они явно не ожидали увидеть обнаженную Чунь Ли на официальном турнире Street Fighter 6. Благо, оператор трансляции быстро сообразился и отключил изображение матча, комментаторы же в свою очередь назвали это "очень интересным явлением".
Данную модификацию, как и многие другие "интересные" файлы для Street Fighter 6 можно скачать бесплатно прямо с нашего сайта, через соответствующий раздел "Файлы".
Это с какого перепугу голая женшина стала неприятна? Неприятно это разве что для геев.
Ну, подавляющее большинство пользователей сайта это бы только одобрили, т.к. это, скорее, приятный мод для части игроков)
Не,разрабы с костюмами прям постарались,оригинал выглядит куда сексуальней любых модов.
Действительно неловко ,хотя может так и задумывалось
Понимаю (с)
Забавно. Но теперь игроку может хорошо так прилететь.
Не забыли а ЗАБИЛИ
Так может специально? Кто бы здесь знал о таком турнире, если бы не голые сиськи Чунь Ли?
Да, да мы забыли ;)
Кого там оголять? этих мутантов которые похожи на женщин? Извращенцы....
Из какого года этот трэш? Из 99го?