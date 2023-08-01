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Street Fighter 6 02.06.2023
7.9 350 оценок

Неловко получилось: ведущие турнира Street Fighter 6 забыли отключить моды на обнаженку в игре

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Gutsz
Новости

Новый файтинг Street Fighter 6 от разработчиков из Capcom мгновенно завоевал популярность. Всего через несколько месяцев после релиза игры по ней уже проводят масштабные турниры с внушительным призовым фондом. Одно из таких киберспортивных мероприятий успело запомниться пользователям самым необычным способом. На турнире не было огромного денежного приза или скандала с участием игроков, просто ведущие турнира забыли выключить неприятные модификации для Street Fighter 6 и их смогли увидеть все.

Как оказалось, один из ведущих турнира по Street Fighter 6 является большим поклонником модов с оголением женских персонажей файтинга. Судя по всему, как раз перед турниром он установил на игру модификацию с Чунь Ли без одежды, но забыл её удалить. В итоге, голую модель героини показали прямо в прямом эфире турнира, потому что матч транслировался от лица ведущего.

Осторожно, ниже прикреплено видео с изображением деликатного характера:

Спойлер

Мы предупредили.

От такого эксцесса на турнире ошарашены даже комментаторы. Они явно не ожидали увидеть обнаженную Чунь Ли на официальном турнире Street Fighter 6. Благо, оператор трансляции быстро сообразился и отключил изображение матча, комментаторы же в свою очередь назвали это "очень интересным явлением".

Данную модификацию, как и многие другие "интересные" файлы для Street Fighter 6 можно скачать бесплатно прямо с нашего сайта, через соответствующий раздел "Файлы".

26
11
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 11
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Это с какого перепугу голая женшина стала неприятна? Неприятно это разве что для геев.

5
Избранный Белиара
забыли выключить неприятные модификации для Street Fighter 6 и их смогли увидеть все

Ну, подавляющее большинство пользователей сайта это бы только одобрили, т.к. это, скорее, приятный мод для части игроков)

3
samosan

Не,разрабы с костюмами прям постарались,оригинал выглядит куда сексуальней любых модов.

2
Mad_cloud

Действительно неловко ,хотя может так и задумывалось

0
pokemonizm

Понимаю (с)

-1
Олег Дудин

Забавно. Но теперь игроку может хорошо так прилететь.

-2
Flosstikss

Не забыли а ЗАБИЛИ

-2
PuserG

Так может специально? Кто бы здесь знал о таком турнире, если бы не голые сиськи Чунь Ли?

0
Darkhorse0709

Да, да мы забыли ;)

0
Deturns

Кого там оголять? этих мутантов которые похожи на женщин? Извращенцы....

-3
Гомер11

Из какого года этот трэш? Из 99го?

-9