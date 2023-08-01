Неловко получилось: ведущие турнира Street Fighter 6 забыли отключить моды на обнаженку в игре ©

Новый файтинг Street Fighter 6 от разработчиков из Capcom мгновенно завоевал популярность. Всего через несколько месяцев после релиза игры по ней уже проводят масштабные турниры с внушительным призовым фондом. Одно из таких киберспортивных мероприятий успело запомниться пользователям самым необычным способом. На турнире не было огромного денежного приза или скандала с участием игроков, просто ведущие турнира забыли выключить неприятные модификации для Street Fighter 6 и их смогли увидеть все.

Как оказалось, один из ведущих турнира по Street Fighter 6 является большим поклонником модов с оголением женских персонажей файтинга. Судя по всему, как раз перед турниром он установил на игру модификацию с Чунь Ли без одежды, но забыл её удалить. В итоге, голую модель героини показали прямо в прямом эфире турнира, потому что матч транслировался от лица ведущего.

Осторожно, ниже прикреплено видео с изображением деликатного характера:

Спойлер

Мы предупредили.

От такого эксцесса на турнире ошарашены даже комментаторы. Они явно не ожидали увидеть обнаженную Чунь Ли на официальном турнире Street Fighter 6. Благо, оператор трансляции быстро сообразился и отключил изображение матча, комментаторы же в свою очередь назвали это "очень интересным явлением".

Данную модификацию, как и многие другие "интересные" файлы для Street Fighter 6 можно скачать бесплатно прямо с нашего сайта, через соответствующий раздел "Файлы".