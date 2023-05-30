"Невероятный файтинг от Capcom": журналисты публикуют восторженные отзывы и ставят файтингу высшие баллы

Capcom продолжает радовать игроков отличными релизами. На этот раз японский разработчики выпустили качественное продолжение культовой серии файтингов Street Fighter. Судя по всему, пресса отсталость в полном восторге от боевой системы, графики и разнообразных режимов новинки. Street Fighter 6 получает крайне положительные оценки от критиков и обзоры, где в игре практически не находят минусов.
После снятия эмбарго на публикации обзоров, Street Fighter 6 получил очень высокий средний балл на Metacritic. На основе больше 40 обзоров от различных изданий файтинг получил 93 балла с рекомендациями к обязательной игре для фанатов жанра. Ситуация на другом агрегаторе оценок — OpenCritic, складывается также хорошо. Там Street Fighter 6 заработал 91 балл. Журналисты описывают игру, как "невероятный" файтинг с массой возможностей. Они хвалят удобные и понятные новичкам механики, а также выделяют исправление главных ошибок Street Fighter 5.
Вот некоторые выдержки из обзоров:
Street Fighter 6 исправляет ошибки своего предшественника, перетаскивая знаменитую франшизу файтингов в современную эпоху.
— Eurogamer.
Флагманская серия Capcom вернулась в форму со сложной, но доступной боевой механикой и многообразным контентом на старте.
— GameSpot.
Street Fighter 6, без сомнения, лучший файтинг, в который я когда-либо играл, и он будет держать вас в игре намного дольше, чем просто битва один на один. Настоящая классика.
— God is a Geek.
В дополнение к соревновательной направленности Street Fighter 6 предлагает множество режимов, наполненных контентом для всех типов игроков. Разнообразие персонажей, их улучшения в сетевых режимах и новая система управления — вот некоторые из причин, по которым Street Fighter 6 является сильнейшим претендентом на звание лучшего файтинга этого поколения.
— LevelUp.
Street Fighter 6 будет доступен для игры на ПК, PS5 и Xbox Series X|S уже 2 июня.
Эх, если бы я только любил файтинги, я бы тоже восхищался. Хотя с другой стороны, а почему бы нет. Я восхищаюсь компанией Capcom, которая продолжает делать замечательные игры.
ЦИТАТА
''В дополнение к соревновательной направленности Street Fighter 6 предлагает множество режимов, наполненных контентом для всех типов игроков. Разнообразие персонажей, их улучшения в сетевых режимах и новая система управления — вот некоторые из причин, по которым Street Fighter 6 является сильнейшим претендентом на звание лучшего файтинга этого поколения.''
Чел на серьезном лице пишет о том, что звание лучшего файтинга заслуживает тот, кто напихает больше ПВЕ параши для 13 летних девочек , потому что в онлайн режимы, журналисты\девочки\пусички никогда в жизни не зайдут, у них руки из очка растут.
Популярным? Может быть, пока не вышла Project L. Точно не лучшим и точно уж не веселым и интересным.
никто же не упрекает NetherRealm, что мол нахера вы добавили конквест для слабаков, а Capcom стало быть такое добавлять нельзя?
В Street Fighter всегда отталкивали дико сложные комбинации кнопок. Если взять тот же МК, то заучив одного перса ты будешь осмыслено давать комбо и суперудары. В SF я даже зная суперудар не могу его сделать. Там по классике надо нажать что-то в духе вперед, вниз, назад, вверх и ещё две кнопки. Если ты задрот файтинга с аркадным стиком, то мб ты и будешь выписывать все как надо. Но в реалиях обычной игры и простых людей, которые не особо дружат с файтингами, SF очень сложен. Вроде в 6 части в бете сделано новое управление, которое тебе помогает, если ты не шаришь
Так там есть два вида управления: для олдфагов и ньюфагов, по умолчанию стоит олдфажный, если включить ньюфажный, то у тебя будут отдельные кнопки для суперударов, что супер удобно
оптимезон чуть подправить и персов накидать и будет шедевр.
Естественно, ведь игра максимально инклюзивная. КрэпКам добавили в игру кучу негров, накачанных мужебаб и трансов, приправили все это репом в трейлерах и получился "шедевр". Правда этот "шедевр" будут жрать с лопаты лишь активисты, журналисты, ну и зумеры. Белые старые гетеро мужики к этой повестке, даже прикасаться не будут.
Собсна ещё один повод почему я выбираю Теккен.
До USF IV все ещё далеко, часть ударов слишком легкие, чарджи упрощены, но главное, хорошо, что удары чувствуются, а не как в SF V, который просто мусором был.
Двухмерные файтинги выглядят вчерашним днём. Жду Теккен)
Вот только 2D файтинги куда отточеннее, что значит «вчерашним днём», вообще не ясно. В Tekken 3D ориентация при игре через интернет скорее бесит, задроты с 1 комбо дрыгаются из стороны в сторону, как клоуны, пытаясь ловили противника на атаках, при этом практически никогда не атакуют первыми, прям супер весело и инновационно. При коопе с друзьями по сути тот же 2D файтинг. Минус Tekken в том, что играть через интернет в него не интересно, пожалуй это единственный файтинг, с которым так, другие 3D файтинги имеют фишки, а у Tekken тупейшая система подбрасывания.