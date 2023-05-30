"Невероятный файтинг от Capcom": журналисты публикуют восторженные отзывы и ставят файтингу высшие баллы ©

Capcom продолжает радовать игроков отличными релизами. На этот раз японский разработчики выпустили качественное продолжение культовой серии файтингов Street Fighter. Судя по всему, пресса отсталость в полном восторге от боевой системы, графики и разнообразных режимов новинки. Street Fighter 6 получает крайне положительные оценки от критиков и обзоры, где в игре практически не находят минусов.

После снятия эмбарго на публикации обзоров, Street Fighter 6 получил очень высокий средний балл на Metacritic. На основе больше 40 обзоров от различных изданий файтинг получил 93 балла с рекомендациями к обязательной игре для фанатов жанра. Ситуация на другом агрегаторе оценок — OpenCritic, складывается также хорошо. Там Street Fighter 6 заработал 91 балл. Журналисты описывают игру, как "невероятный" файтинг с массой возможностей. Они хвалят удобные и понятные новичкам механики, а также выделяют исправление главных ошибок Street Fighter 5.

Вот некоторые выдержки из обзоров:

Street Fighter 6 исправляет ошибки своего предшественника, перетаскивая знаменитую франшизу файтингов в современную эпоху.

— Eurogamer.

Флагманская серия Capcom вернулась в форму со сложной, но доступной боевой механикой и многообразным контентом на старте.

— GameSpot.

Street Fighter 6, без сомнения, лучший файтинг, в который я когда-либо играл, и он будет держать вас в игре намного дольше, чем просто битва один на один. Настоящая классика.

— God is a Geek.

В дополнение к соревновательной направленности Street Fighter 6 предлагает множество режимов, наполненных контентом для всех типов игроков. Разнообразие персонажей, их улучшения в сетевых режимах и новая система управления — вот некоторые из причин, по которым Street Fighter 6 является сильнейшим претендентом на звание лучшего файтинга этого поколения.

— LevelUp.

Street Fighter 6 будет доступен для игры на ПК, PS5 и Xbox Series X|S уже 2 июня.